Perugia, cade albero in viale Indipendenza. Traffico bloccato per ore

30 dicembre 2020 a

a

a

Traffico bloccato per quasi cinque ore nella giornata di mercoledì 30 dicembre per permettere ai vigili del fuoco di rimuovere un albero che si era schiantato a terra, in viale Indipendenza. L’intervento è iniziato intorno alle 8 di ieri mattina, poco prima del muraglione della Rocca Paolina. I vigili del fuoco, insieme agli agenti della polizia locale, hanno subito provveduto a mettere in sicurezza la zona per poi procedere con la rimozione della pianta secolare. A determinarne la caduta, probabilmente, la pioggia battente e il vento degli ultimi giorni tanto che sono state numerose, in tutta la provincia, le richieste di intervento per piante cadute e rami pericolanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.