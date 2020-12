Covid in Umbria, il bilancio dei commercianti: lo shopping di Natale premia la tecnologia. Male abbigliamento e calzature

Marina Rosati 31 dicembre 2020 a

Vendite natalizie in chiaroscuro con alcuni settori, come quello dell’elettronica e degli elettrodomestici che chiudono un anno in netto miglioramento e altri, come l’abbigliamento e il calzaturiero in forte sofferenza e perdite nell’ordine del 20%. Si chiude così l’anno straordinario del Covid-19 che ha segnato positivamente il comparto delle nuove tecnologie anche per effetto del lockdown, dello smart working e della didattica a distanza. Diametralmente opposto il bilancio sulle vendite di Natale per il settore dell’abbigliamento, un tempo comparto traino dei regali da mettere sotto l’albero. “Rispetto allo stesso periodo di un anno fa - spiega il presidente di Federmoda, Carlo Petrini - abbiamo registrato una perdita intorno al 20%, con punte molto più elevate per alcune attività e minori per altre. Sono andati leggermente meglio i negozi sportivi che vendono tute e sneakers, malissimo quelli da cerimonia e da sera. Ci sono settori poi, come quello della valigeria, sotto del 70% che è praticamente fermo da marzo”.

