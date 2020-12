Terni, due nuovi corsi di laurea triennale presentati dall'Università di Perugia

Si tratta di Ottica e Optometria e magistrale in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili. Prenderanno il via nell'anno accademico 2020-2021

Due nuovi corsi di laurea triennale saranno attivati a Terni, dall'Università di Perugia, a partire dall'anno accademico 2020-2021.

Si tratta dei corsi in Ottica e Optometria e magistrale in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili, presentati nel corso di una videoconferenza stampa nel pomeriggio di mercoledì 30 dicembre 2020. All'incontro con i giornalisti erano collegati il rettore, Maurizio Oliviero; il sindaco di Terni, Leonardo Latini; Antonio Alunni, presidente Confindustria Umbria; i delegati rettorali proff. Carla Emiliani (alla Didattica) e Stefano Brancorsini (per la sede di Terni e strutture distaccate), oltre ai direttori di Dipartimento proff. Ermanno Cardelli (Ingegneria), Giovanni Gigliotti (Ingegneria Civile ed Ambientale), Daniele Fioretto (Fisica e Geologia) e Vincenzo Nicola Talesa (Medicina e Chirurgia).



“I nuovi corsi di laurea - ha detto Oliviero - sono un risultato di enorme importanza, perché rappresentano il frutto di una collaborazione strategica tra le istituzioni e i numerosi soggetti operanti sul territorio. Essi confermano sia la prospettiva di rinnovamento e aggiornamento dell’offerta formativa, sia la politica di distribuzione sul territorio delle attività universitarie che questa governance ha inteso adottare. Questi corsi sono espressione di una prospettiva completamente nuova fondata sulla volontà di ascoltare le esigenze del territorio, per poi elaborare progetti formativi che siano in grado di dare le necessarie, immediate risposte, in un processo dinamico che monitora con continuità i bisogni di nuove professionalità e sta al passo con una società in rapida evoluzione".

"I corsi in Ottica e Optometria e in Ingegneria dei materiali e dei processi sostenibili - ha proseguito il rettore - sono il frutto di un lungo lavoro progettuale iniziato con indagini sulle richieste del mercato occupazionale nazionale e incontri realizzati insieme a tutti gli attori del mondo sociale, istituzionale, economico e produttivo del ternano, dei quali abbiamo raccolto le riflessioni e i suggerimenti. La governance di questo Ateneo, che ringrazio per l’instancabile lavoro che ci ha consentito di giungere al risultato che illustriamo oggi, si è confrontata, infatti, con Confindustria e con il sindaco di Terni, ma anche con le proposte delle piccole associazioni, in un percorso di collaborazione e dialogo che è anche un metodo di lavoro capace di migliorare il risultato finale".

Insieme alla presentazione dei due nuovi corsi di laurea, l’incontro con i giornalisti è stato anche l’occasione per annunciare la riorganizzazione, sulla base delle esigenze espresse dalle parti sociali del territorio ternano, dei corsi di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Industriale e l’attivazione, sempre presso le strutture ternane, del Master di primo livello in Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie e della Scuola di specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica (non medici).

