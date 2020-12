Umbertide, drammatico scontro frontale: muore anziano

30 dicembre 2020 a

Drammatico incidente frontale nel primo pomeriggio di mercoledì 30 dicembre sulla vecchia strada Tiberina che collega Umbertide a Pierantonio, all'altezza del centro abitato della frazione umbertidese. Nello schianto tra Fiat Panda e un'Audi ha perso la vita un 78enne di Umbertide. Sul posto, oltre ai carabinieri della locale stazione e ai vigili del fuoco, è intervenuto anche un equipaggio del 118 che non ha potuto far altro che constatare la morte dell'anziano. Disagi alla circolazione e forze dell'ordine impegnate a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Da non escludere un malore come causa del drammatico incidente mortale che ha funestato gli ultimi giorni dell'anno.

