7Cervelli, Okkupèto: guarda qui la sesta puntata della trasmissione con gli scherzi al telefono

Qui puoi guardare la sesta puntata in onda mercoledì 30 dicembre, di “Okkupèto”, il primo programma televisivo dei 7cervelli, trasmesso in contemporanea su Umbria TV, TRG, Radio Onda Libera e qui sul nostro sito web del Corriere dell'Umbria dove resterà in piattaforma. Tanti scherzi esilaranti durante l’appuntamento che anticipa il nuovo anno.

Quello che vede protagonisti Luca e Fabrizio è un programma che si basa principalmente su scherzi al telefono, con ospiti e tutta la comicità della coppia perugina che con questo programma che va in onda ogni mercoledì alle ore 23.30 si è consacrata anche al pubblico della televisione.

