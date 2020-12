Covid in Umbria, la curva del contagio torna a salire. 347 nuovi casi in 24 ore, cinque morti. Sono 138 in più gli attualmente positivi

30 dicembre 2020 a

La curva del contagio torna a salire. Secondo l'ultimo bollettino di Regione e Protezione civile sono 347 i nuovi casi a fronte di 3122 tamponi processati pe un tasso di positività dell'11.1%. I morti in 24 ore sono stati cinque, due di Spoleto, uno di Foligno, uno di Gualdo Tadino e uno di Costacciaro. Torna a preoccupare anche la situazione delle terapie intensive, 44 i ricoverati, sei in più rispetto al giorno precedente. In totale, invece, gli ospedalizzati sono 300, uno in meno in 24 ore. Gli attualmente positivi sono 3.706, 138 in più in appena 24 ore. Sono 4.740 le persone in isolamento, anche questo numero in forte aumento. Il giorno precedente erano, infatti, 4.646.

