Gianfranco Vissani, esplode la polemica sui social: "Mia nonna sa cucinare meglio di te"

"Mia nonna sa cucinare meglio di Gianfranco Vissani". Caos sui social per le dichiarazioni dello chef umbro, pronto a portare il governo Conte in tribunale per le restrizioni anti Covid che secondo lui avrebbero violato la costituzione. Come sempre in questi casi la rete si divide tra chi sostiene Vissani contro l'esecutivo e chi invece lo attacca frontalmente. E su twitter non manca l'ironia di chi lo critica per la sua cucina, schierando addirittura le vecchie nonne.

Ma naturalmente c'è anche chi la pensa come lo chef, chi è convinto che le misure restrittive del governo siano esagerate o comunque non in grado di tutelare tanti piccoli imprenditori e lavoratori privati che rischiano di ritrovarsi in ginocchio per i lockdown totali e parziali.

Insomma la rete si divide, come del resto accade sempre in circostanze del genere. Divisioni che sono ancora più marcate davanti ad un nemico pericoloso e letale come il Covid 19.

