Covid, Gianfranco Vissani pronto a denunciare il governo per le restrizioni: "Ci vogliono far crepare?"

Gianfranco Vissani è pronto a portare il governo in tribunale per le restrizioni anti Covid. E' Matteo Salvini, leader della Lega, a rilanciare la dichiarazione dello chef umbro che da mesi è in prima linea contro l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte che secondo lui avrebbe messo in ginocchio migliaia di ristoratori in tutta Italia: "Voglio far causa contro il governo - viene virgolettato a Vissani - Perché la Costituzione si basa sul diritto al lavoro e ci è negato. Vogliono farci crepare?".

Il tweet del capo del Carroccio scatena centinaia di reazioni sui social e come al solito gli utenti si dividono in due parti: chi sostiene le ragioni di Vissani e chi lo attacca frontalmente.

