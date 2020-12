Terni, aggredita e rapinata una pensionata in centro da due giovani senza mascherina

La donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria. Ha riportato una lesione a un dito di una mano

Una pensionata è stata aggredita e rapinata a Terni da due giovani mentre stava tornando a casa. Un vero e proprio agguato tra corso Vecchio e le stradine del centro storico, messo a segno intorno alle 19 del giorno di Natale 2020.

La donna ternana stava rientrando con la borsa che conteneva il portafoglio e due cellulari. In mano anche una busta con una bottiglia di liquore e una scatola di cioccolatini ricevuti come regalo di Natale. “Non lo fare, non lo fare!”. E’ questa la frase che ha sentito alle sue spalle. Neanche il tempo di voltarsi e si è trovata di fronte un ragazzo che ha iniziato a strattonarla per rubarle la borsa. La settantenne ha urlato terrorizzata, ma in quel momento non c’era nessuno lungo la strada. Ha provato a resistere, ma il giovane non ha avuto difficoltà a prenderle la borsa e l’altra busta e a fuggire verso via Tre Archi insieme all’altro complice.

“E’ successo tutto all’improvviso - racconta la donna -. Nessuno dei due aveva la mascherina. In borsa avevo non più di 15 euro oltre ai cellulari e ai documenti. Ma è stato davvero un brutto spavento e ho anche dovuto cambiare le chiavi di casa.* E pensare che credevo di abitare in una zona del centro abbastanza tranquilla. Ci sono luminarie dappertutto, ma forse si dovrebbe pensare anche a mettere qualche telecamera in più”.

L’anziana è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale. Nel corso della colluttazione ha riportato lesioni a un dito. “La mano - racconta - si era talmente gonfiata che hanno dovuto segarmi la fede all’anulare. Comunque ora è tutto passato, ma quando torno a casa il pensiero va sempre a quei momenti”. Tutto lascia pensare che i due rapinatori siano dei ternani legati al giro dello spaccio di droga.

Del caso si stanno occupando i carabinieri. “Sono stati davvero straordinari - racconta l’anziana. Mi sono stati vicino e si sono subito messi alla ricerca dei due giovinastri”. Gli inquirenti starebbero già seguendo una pista.

