Marsciano, incendio nel garage per un corto circuito: i vigili del fuoco mettono in salvo un gatto

Una squadra della caserma centrale dei vigili del fuoco di Perugia è intervenuta a Papiano stazione, nel comune di Marsciano, per l'incendio di un garage di una palazzina a due piani. Le fiamme hanno interessato solo gli oggetti contenuti all'interno e probabilmente, fanno sapere i pompieri intervenuti, si è trattato di un corto circuito. Sul posto anche il funzionario di turno dei vigili del fuoco per le verifiche alla struttura e l'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti: l'obiettivo è risalire all'innesco. Nessun inquilino è rimasto coinvolto. Nel garage c'erano due gatti: uno è stato salvato dai pompieri e un altro è morto nel rogo.

