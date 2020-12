Covid in Umbria, gli studenti di Altrascuola: contagi solo sui trasporti pubblici, la chiusura delle superiori è stata inutile

Patrizia Antolini 30 dicembre 2020 a

“Un secondo e più intenso movimento epidemico di tipo esponenziale si è verificato in maniera repentina alla fine del mese di settembre e i primi di ottobre. La motivazione è piuttosto complessa ma si individuano alcune concause che proviamo ad elencare”. Tra queste “l’apertura delle scuole con conseguente aumento della mobilità e dei contatti sociali, quindi non legato direttamente alle attività scolastiche ma alla movimentazione secondaria e al trasporti nelle ore di punta. Dimostrabile dall’impennata della curva dopo 14 giorni”. É uno stralcio della relazione del nucleo epidemiologico regionale datato 16 ottobre. Uno stralcio ritenuto significativo per gli studenti di Altrascuola-Rete degli studenti Medi. “E’ stato lo stesso nucleo epidemiologico regionale - dice Matias Cravero - a indicare i trasporti pubblici come i maggiori vettori di contagio. Inutile e dannoso chiudere le superiori”. “Alla nostra richiesta di accesso agli atti la Regione Umbria ha dato seguito solo ora - scrivono gli studenti - possiamo trarre delle conclusioni basate sui fatti su quella che è stata la gestione del contagio nelle scuole superiori umbre durante questa seconda ondata. Tra le varie cose, infatti, rileviamo come a seguito della riapertura delle scuole a settembre i contagi siano aumentati sì, nelle fasce d’età delle scuole materne, elementari e medie, dove la possibilità di rispettare le norme di sicurezza è molto minore, ma siano addirittura calati nelle scuole superiori, dove mascherina, distanziamento sociale e disinfezione delle mani erano all’ordine del giorno”. Eppure, di lì a poco la Regione di fronte all’impennata dei contagi e il rischio di sovraccaricare il sistema sanitario ha ritenuto di non dover rischiare e ha lasciato a casa i ragazzi delle superiori e all’inizio anche di seconde e terze medie. “Il nucleo epidemiologico parla di vettori di contagio negli assembramenti sui mezzi di trasporto nei momenti di punta, di assenza spesso di un controllo sugli scuolabus oltre all’autista, di assembramenti agli ingressi a all’uscita della scuola. Ci sembra rilevante notare che la Regione, avendo ricevuto questo parere tecnico, se ha fatto qualche investimento sui trasporti pubblici si è rivelato insufficiente. A nulla sono serviti i nostri appelli per una maggiore attenzione sul fronte della mobilità: si è preferito procedere immediatamente con la chiusura delle superiori. Il danno creato alla generazione Covid è chiaro” commenta Cravero.

