Covid in Umbria, il presidente di Confcommercio Giorgio Mencaroni alla governatrice Donatella Tesei: "Troppi cinque anni per mettere in moto la regione"

Patrizia Antolini 30 dicembre 2020 a

a

a

“Dobbiamo lavorare tutti assieme e andare uniti nella stessa direzione”. Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, crede che i cinque anni ipotizzati dalla governatrice Donatella Tesei per rimettere in moto l’Umbria, rischino di essere un po’ troppi. “Non ce li possiamo permettere, mi auguro che la tempistica sia migliore” replica mentre dal suo ufficio continua a lavorare. “Sappiamo bene che la situazione sia difficile e in questi mesi come paese abbiamo sbagliato qualcosa. E’ chiaro che non siamo stati Wuhan e non avremo la sua capacità di ripresa ma credo, onestamente, che sia importante ricreare un clima di fiducia. Penso alle famiglie e di conseguenza alle imprese. Dobbiamo ripartire da qui: perché, anche se non sarà più possibile per tutti i settori tradizionali, lo sforzo dovrà essere ridare il lavoro”.

E le opportunità da cogliere sono tutte davanti a noi, quelle offerte dall’Europa legate alla pandemia: “Guardo con attenzione al Recovery plan e ai fondi per il recupero delle aree terremotate: grazie all’ecobonus si nota un certo fermento tra i professionisti o nelle scelte dei condomini e dei privati. E da qui che può ripartire il nostro slancio per l’edilizia”. Ma non solo: “Penso anche alla scuola: all’importanza fondamentale di riqualificare i nostri istituti e rendere sicura la formazione dei nostri figli”. Dobbiamo pensare a loro, i giovani, ripete Mencaroni: “Diamo possibilità ai ragazzi di rimanere, creiamo le condizioni di formarsi e trovare una occupazione. Salvare vite umane è una priorità assoluta - sottolinea - ma anche salvare le nostre imprese lo è. Per questo plaudo all’ultimo decreto della Regione Umbria a sostegno delle partite Iva e degli autonomi. L’Umbria è fatta di questo tessuto sociale e lavorativo: dobbiamo aiutare loro, i piccoli imprenditori, i commercianti, gli artigiani non solo le grandi aziende”. L’epidemia ha messo in luce anche tutte le debolezze del sistema sanitario: “Dobbiamo investire nelle infrastrutture ma anche in questo dobbiamo tornare a rendere appetibile la nostra terra: i pazienti devono tornare a curarsi nella nostra regione. Dobbiamo fornire servizi e personale qualificato perché altrimenti gli ospedali restano strutture per pochi”. Così come appetibile deve restare un pilastro fondamentale della Regione: l’università. “Dobbiamo riportare gente nelle nostre città, non ci aiutano gli studenti a distanza. Il nostro obiettivo devono essere universitari che risiedono in Umbria, che fanno girare l’economia, che rianimano i nostri centri storici spopolati e che sanno di ricevere una formazione che li porterà nel mercato del lavoro. Altrimenti non c’è futuro: siamo una delle regioni con la percentuale di anziani più alta. Perché viviamo di più? Si, certo ma perché si fanno pochi figli e molti se ne vanno” commenta il presidente. “Anche noi imprenditori dobbiamo metterci in gioco. Siamo stati l’unica generazione senza guerre per 70 anni. Il Covid, ora, è la nostra guerra. E la ripresa è da scenario post bellico - dice Mencaroni - dobbiamo essere uniti. E farci anche un esame di coscienza. Non abbiamo concesso un ricambio generazionale: è ora di farlo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.