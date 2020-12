Capodanno 2020 in Umbria, salta la trasmissione televisiva con Amedeus e il Natale di Terni organizza un brindisi virtuale

Simona Maggi 30 dicembre 2020 a

a

a

Sarà un 31 dicembre senza cenoni e senza feste a causa dell'emergenza sanitaria. L'Ast avrebbe dovuto ospitare la trasmissione di Rai 1 “L'anno che verrà” presentata da Amadeus invece è stata annullata, ma qualcosa ci sarà comunque. Il 31 dicembre a mezzanotte si terrà il brindisi virtuale con il Natale di Terni. L'invito da parte degli organizzatori è quello di collegarsi alla pagina facebook natalediterni e in streaming sarà possibile fare un grande brindisi collettivo virtuale per salutare il 2020 dando il benvenuto al tanto atteso nuovo anno 2021 con l’ultima proiezione del videomapping dal titolo “Il sogno del Natale”. Fino al 6 gennaio Terni risplende di luci e colori con le suggestive proiezioni che trasformano le facciate dei palazzi storici della città, in quadri di luci e colori. Sulle sponde del fiume Nera la cometa luminosa illumina i ponti Carrara e Romano che si colorano tutte le sere di luce blu. Per i più romantici in largo Villa Glori c'è un cielo stellato di luminarie oro e argento ed una caduta di stelle dorate dove tutti possono esprimere i loro desideri.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.