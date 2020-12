Capodanno 2020 in Umbria, a Foligno Dancity organizza una notte di San Silvestro in festa con Dj Ralf alla consolle

sabrina busirivici 30 dicembre 2020 a

a

a

A Foligno i ragazzi di Dancity hanno pensato di allestire per la notte di San Silvestro una maratona di dodici ore, dalle sei dell'ultimo pomeriggio del vecchio anno alle sei del primo mattino dell'anno nuovo. Musica elettronica, naturalmente, a beneficio di tutti gli orfani del festival, uno dei più importanti nel settore a livello europeo. Tra i protagonisti di God Save the New Year ci saranno pezzi grossi come Dj Ralf, Claudio Coccoluto, Rame, Paula Tape, Red Axes, KiNK. Tutti collegati da remoto, tranne Ralf e Don Diego Hayes, che faranno gli onori di casa dalla consolle dello Spazio Astra. Per partecipare sarà necessario effettuare una donazione, di qualsiasi entità, attraverso la piattaforma Eventbrite. Il numero di fatto è chiuso, oltre un migliaio di contatti non si potrà andare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.