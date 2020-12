Università degli Studi di Perugia, la Brexit non ferma l'Erasmus. La professoressa Stefania Stefanelli: "Scambi assicurati"

sabrina busirivici 30 dicembre 2020 a

Il Regno Unito è tra le mete Erasmus preferite dagli studenti universitari dell’ateneo di Perugia. Ma tra quindici giorni, con la Brexit, cosa cambierà? “I soggiorni studio continueranno ad avvenire ma soltanto con un sistema diverso”. Ad assicurarlo è la professoressa Stefania Stefanelli, delegata del rettore dell’Università di Perugia per l’Internazionalizzazione. “Gli scambi saranno assicurati attraverso accordi stretti con i singoli atenei, intese quadro, e non passeranno più attraverso i canali dell’agenzia europea, come del resto avviene già nei rapporti stretti con i Paesi fuori dalla Ue, vedi gli Stati Uniti e Brasile con cui abbiamo molti scambi”.

Agli studenti però occorrerà il visto per recarsi in Inghilterra. “Per ottenerlo - precisa Stefanelli - bisognerà accedere al portale Universitaly e il lasciapassare si otterrà dopo l’accertamento dei titoli e le verifiche dei requisiti da parte dell’ambasciata. I tempi non sono lunghi e le procedure veloci”.

Anche la borsa di studio che accompagnerà gli studenti sarà sostenuta da fondi di provenienza diversa rispetto a quanto avviene nei programmi Erasmus. Stefanelli spiega: “Per l’Erasmus le borse di studio sono garantite in parte dall’ateneo e in parte dalle agenzia europea Eacea; extra Europa la copertura della borsa, oltre all’università di riferimento, è garantita dal Ministero”.

A frenare i soggiorni all’estero degli studenti per la delegata all’Internazionalizzazione in questo periodo non è comunque la Brexit, ma la pandemia. “Molti studenti hanno rimandato e altri svolgono l’attività da casa, online. Ma non è certo la stessa esperienza”.

Anche i dati in entrata e in uscita dal Regno Unito confermano un calo di circa il 75% attribuibile, come detto, alle limitazioni anti Covd. Se nell’anno accademico 2020-2021 otto studenti sono in mobilità Perugia- Inghilterra; nell’anno accademico precedente il numero aveva raggiunto i trenta.

