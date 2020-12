Città di Castello, infiltrazioni d'acqua fanno crollare tetto di un'abitazione

30 dicembre 2020 a

Coda velenosa del maltempo nella giornata di martedì 29 dicembre a Città di Castello. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Santa Lucia per il crollo del tetto di una abitazione, causato dalle infiltrazioni d’acqua dovute alle copiose piogge cadute nei primi giorni della settimana in tutta l'Alta Valle del Tevere. Oltre ai vigili del fuoco del distaccamento tifernate sul posto, per una complessiva valutazione statica dell’abitazione, il tecnico responsabile della protezione civile. L'abitazione era già stata dichiarata inagibile in passato. Problemi si sono verificati di nuovo anche nella frazione di Petrelle, interessata lunedì 28 dicembre da una tromba d'aria.

