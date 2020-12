Perugia, abusivi nello stabile abbandonato a Fontivegge. Sigillato l'ingresso dopo l'ispezione della polizia locale

29 dicembre 2020 a

La polizia locale ha effettuato lunedì una ispezione sui tre piani di un edificio, in via Oddi Sforza, nella zona di Fontivegge a Perugia, riscontrando segnali di fresco bivacco. Di conseguenza gli operai del cantiere hanno provveduto a chiudere il varco utilizzando la rete elettrosaldata per rendere lo stabile nuovamente inaccessibile. L'ispezione è stata voluta dall'assessore alla sicurezza, Luca Merli.

“Riteniamo sia utile valutare un rafforzamento del servizio appiedato - dice il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Lorenzo Mattioni - E' giunto il momento che i numerosi balordi che stazionano a tutte le ore lungo le vie che dalla stazione arrivano anche verso la zona di via del Lavoro, via Birago e fino a via 20 Settembre, si sentano braccati”.

