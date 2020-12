Gubbio, è morto Alessandro Casagrande: mondo dei Ceri in lutto

30 dicembre 2020 a

a

a

A Gubbio pochi lo conoscevano come Alessandro Casagrande, per tutti era e sarà sempre “Sandro del forno”. Lunedì 28 dicembre nella notte è sparito, è volato via sotto la stanga del Cero. Santubaldaro purosangue, ha scritto pagine indelebili della storia del suo Cero, belle ma anche sofferte. Nel 1968 era sotto la stanga giù la calata dei Neri dove il Cero di Sant’Ubaldo fu protagonista di una caduta. Ma i grandi uomini sono coloro che si rialzano per primi, e Sandro si è sempre rialzato e ha continuato a dare la spallata al Cero e alla vita con coraggio. Nel quartiere San Martino tutti lo conoscevano anche come Zurla.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.