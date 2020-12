Foligno, furto al concessionario: sfondano vetrina e rubano l'auto da rally del pilota Gabbarrini

29 dicembre 2020 a

a

a

Nel tardo pomeriggio di lunedì 28 dicembre la Subaru Impreza del pilota di Foligno Christian Gabbarrini è stata rubata dalla concessionaria Mito Spider di via Clareno dove era esposta. I ladri hanno approfittato del giorno di chiusura per appropriarsi dell’auto sfondando la vetrina del negozio per poi fuggire a bordo dell’auto esposta. Un furto, tuttavia, che non è riuscito pienamente alla squadra di ladri, visto che l’auto - il cui valore è stato stimato in 30mila euro - è stata ritrovata nel viterbese dai carabinieri del posto. L’auto era in buono stato, eccetto alcune ammaccature. All’interno sono stati ritrovati attrezzi da scasso; con ogni probabilità il furto è stato compiuto allo scopo di compiere azioni criminose dello stesso tipo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.