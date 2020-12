Perugia, Rimep spa: assegnati due tirocini extracurriculari in memoria di Armando Minuti

29 dicembre 2020 a

a

a

Sono stati ufficializzati il 23 dicembre i risultati della selezione per l'assegnazione da parte di Rimep Spa di due tirocini extracurriculari in memoria del suo fondatore Armando Minuti.

La commissione giudicatrice, composta dal dott. Maurizio Minuti, dalla dott.sa Tiziana Grillo di Rimep Spa e dal prof. Luca Ferrucci del dipartimento di Economia dell’Università di Perugia ha reputato meritevoli dell'assegnazione le dottoresse Giulia Gallicchi e Martina Anastasi.

L'assegnazione dei tirocini è avvenuta in presenza della famiglia Minuti e con la gentile partecipazione del prof. Luca Ferrucci. La signora Laura Minuti, vedova del fondatore della Rimep, ha consegnato alle due dottoresse un attestato di riconoscimento del tirocinio assegnato.

Le due tirocinanti verranno inserite nell'area amministrazione, finanza e controllo della Rimep spa e avranno l'opportunità di iniziare il loro percorso lavorativo in un contesto di consolidata professionalità ed esperienza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.