Violenta grandinata imbianca Gubbio

In molti si aspettavano la neve e invece c’è stata una violenta grandinata nella mattinata di martedì 29 dicembre che dopo le 11 ha colpito alcune zone dell’Eugubino. In particolare a Gubbio interessata via Bruno Buozzi e lungo la strada che porta nella zona di Fontanelle, nell’immediata periferia cittadina, ma anche in altre frazioni. Una coltre di alcuni centimetri ha coperto le strade creando non pochi problemi alla circolazione. Un evento atmosferico particolare per questo periodo che ha imbiancato la città rimasta invece a… “secco” per quanto riguarda la neve che nei giorni scorsi ha ricoperto la cima del monte di Sant’Ubaldo, del monte Foce e alcune altre cime intorno alla città.

