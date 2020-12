Marsciano, festa di compleanno in una struttura ricettiva: 14 giovani multati. Chiesta la chiusura del locale

29 dicembre 2020 a

a

a

I carabinieri delle stazioni di Marsciano e Montecastello di Vibio, intorno al mezzanotte di lunedì 28 dicembre hanno effettuato un controllo presso una struttura ricettiva di Marsciano, dove era stata notata la presenza di diverse persone che, come poi accertato, partecipavano a una di compleanno festa di compleanno. Sono stati identificati quattordici giovani di età compresa tra i 18 ei 24 anni, tutti sanzionati ai sensi dell'art. 1 co. 8 del DL 33/2020, per assembramento e mancato utilizzo delle mascherine.

Nello stesso contesto, a quattro giovani, a seguito di perquisizioni personali operate, sono stati anche rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi complessivi di hashish, con conseguente segnalazione degli stessi alla Prefettura di Perugia.

Al titolare della struttura, sanzionato per le stesse violazioni, è stata anche contestata quella prevista per il mancato rispetto delle disposizioni relative alle attività di ristorazione, con proposta al Prefetto di chiusura fiscale.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.