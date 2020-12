Maltempo a Terni, oltre duecento interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

A metà mattinata di martedì 29 dicembre ancora pioggia battente, che poi ha concesso una tregua

Maltempo in provincia di Terni, la pioggia ha ripreso a cadere incessante a metà mattina di martedì 29 dicembre 2020, dopo che nelle prime ore della giornata aveva fatto capolino tra le nuvole anche un pallido sole. Tregua e ancora sole, poi, nella tarda mattinata.

E continuano anche gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti per il maltempo che ha colpito tutta la provincia da lunedì 28 dicembre, con richieste a raffica di soccorso al numero di emergenza 115, oltre duecento in totale. Sono stati infatti oltre sessanta gli interventi di lunedì, ma ne sono rimasti oltre 140 in coda, Nella notte e dall'alba di martedì - fanno sapere i vigili del fuoco - si è cercato di rispondere a tutte le numerose richieste d'intervento giunte al 115.

