Terni, truffa online. Rubano tremila euro dal conto corrente di un 61enne: denunciati

Due napoletani di 25 e 38 annil già noti alle forze dell'ordine, sono stati denunciati dai carabinieri per frode informatica

Hanno "svuotato" il conto corrente di un ternano di 61 anni che aveva inserito i dati sensibili in una pagina che, all'apparenza, sembrava quella della sua banca. Invece era stata preparata "ad arte" (si fa per dire) da due truffatori che poi hanno compiuto bonifici a loro favore.

A scoprirli, però, sono stati i carabinieri del comando provinciale di Terni, che hanno raccolto la denuncia del 61enne al quale avevano portato via, in men che non si dica, la bella somma di tremila euro. I fatti risalgono al giugno 2020, quando è stata presentata la denuncia e avviate le indagini che hanno portato all'individuazione dei due truffatori.

Si tratta di due uomini, entrambi nati e residenti nella provincia di Napoli, rispettivamente di 25 e 38 anni, già noti alle forze dell’ordine. I militari dell'Arma sono risaliti a loro in quanto titolari dei conti correnti nei quali sono confluiti i soldi sottratti al ternano. Il reato contestato è quello di frode informatica.

