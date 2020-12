Umbria, la perugina Vittoria Ferdinandi tra gli eroi civici 2020 premiati dal presidente Mattarella. E' la fondatrice del ristorante Numero Zero

29 dicembre 2020 a

C'è anche la perugina Vittoria Ferdinandi tra i 36 eroi civici 2020 premiati dal presidente Sergio Mattarella con una onorificenza al merito della Repubblica. Il riconoscimento va ai cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato e nelle attività di inclusione sociale. Vittoria Ferdinandi è la fondatrice del ristorante Numero Zero, in via Benedetto Bonfigli, a Perugia. Il ristorante dei matti, come lei stessa lo definisce con un sorriso, perché il 50% della forza lavoro è costituito da persone seguite dai servizi di salute mentale. In questo periodo di restrizioni il locale resta chiuso per l'impossibilità di poter coniugare l'attività con le altre che i ragazzi con problemi psichici devono seguire durante il giorno.

