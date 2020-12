Terni, Governo in campo per evitare i licenziamenti alla Treofan. Fissato un nuovo incontro

29 dicembre 2020 a

“Stiamo lavorando a soluzioni alternative concrete che evitino la chiusura della Treofan di Terni e i licenziamenti”. Così il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde, al termine dell’incontro tra le parti al Mise di lunedì 28 dicembre in call conference. “A Terni - ha aggiunto l’europarlamentare leghista, Antonio Maria Rinaldi - si sta consumando l'ennesimo dramma industriale e occupazionale italiano. Esprimo preoccupazione per la situazione di Treofan, storica azienda ternana, ceduta nel 2018 dalla galassia De Benedetti al gruppo indiano Jindal con altri siti industriali in Italia e dallo scorso novembre in liquidazione, nonostante un portafoglio ordini di primari committenti nazionali e internazionali, ma che la proprietà ha da tempo dirottato verso altri suoi siti del gruppo in Italia e in Europa”. Le parti si sono riconvocate al Mise tra una decina di giorni. Nel frattempo, a Terni, va avanti il presidio di protesta dei lavoratori di fronte ai cancelli della fabbrica di piazzale Donegani per evitare i 142 licenziamenti annunciati.

