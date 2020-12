Terni, danni per la pioggia e il vento. Chiusa una strada. Vigili del fuoco in allerta

28 dicembre 2020 a

a

a

A Terni si sono protratti sino alla serata di lunedì 28 dicembre gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo. Vento e pioggia hanno causato disagi a non finire. A Santa Maria Maddalena un albero è caduto sui fili della luce mentre viale Campofregoso è stato chiuso al traffico nel timore che i pini potessero piombare sui veicoli in transito. In piazza della Repubblica le forti raffiche di vento hanno fatto cadere l’enorme pupazzo di Babbo Natale sistemato in piazza della Repubblica in occasione delle feste. Problemi per il maltempo anche nel resto della provincia. A Orvieto la funicolare è stata bloccata a causa del vento mentre dei calcinacci sono caduti in via Soliana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.