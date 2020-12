Terni, sospetta overdose. Trovato morto in casa un uomo di 45 anni. Inutili i soccorsi

28 dicembre 2020 a

a

a

A Terni spunta l'ombra della droga dietro la morte di un uomo, di origine lombarda, che è stato trovato senza vita lunedì 28 dicembre all’interno della sua abitazione al quartiere San Valentino. Inutili i soccorsi da parte del 118. Il 45enne è stato trovato esanime, in serata, all'interno della sua camera da letto. I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma è stato tutto inutile. Sul posto gli inquirenti della squadra mobile della Questura che hanno eseguito un primo accurato sopralluogo. Pare che nella casa, dove l’uomo era solo, sia stata trovata in terra una siringa. Gli accertamenti comunque sono ancora in corso mentre la salma è stata messa a disposizione del magistrato di turno, il sostituto procuratore della Repubblica, Camilla Coraggio.

