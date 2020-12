Perugia seconda città in Italia per numero di aste: nel 2020 sono stati 3.032 gli immobili all'incanto

29 dicembre 2020 a

E’ Perugia la seconda provincia d’Italia con il maggior numero di immobili all’asta nel corso del 2020, 3.032 contro i 4.472 di Roma che la precede. E’ quanto emerge da Scenario aste 2020, l’analisi annuale realizzata da Reviva, la prima startup specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari attraverso un metodo che unisce intelligenza artificiale, big data, modelli predittivi e marketing esperienziale. Quello che si sta chiudendo è stato un anno particolarmente complicato anche per colpa dell’emergenza sanitaria che ha provocato diversi mesi di fermo della macchina giudiziaria. Scenario aste 2020, nella sua ricerca, ha cercato di delineare l’andamento del mercato rispetto al 2019, andando ad analizzare esclusivamente le aste celebrate.

In Umbria sono stati 3.509 gli immobili messi all’asta nel corso del 2020 per un totale di 4.220 aste. L’offerta minima media è stata di 123.741. A livello nazionale, sono stati 95.329 gli immobili messi all’asta per un totale di 117.376. Proseguendo l’analisi territoriale, per indicare dove si trovano il maggior numero di immobili all’asta sono state elencate le dieci province con il maggior numero di lotti e quelle con il minor numero. Perugia, come detto, è la seconda in classifica per il maggior numero di lotti all’asta. L’offerta minima è di 126.694 euro. Per quanto riguarda i lotti residenziali, quelli che in Italia vanno per la maggiore, sono stati posti in vendita, in Umbria, 1.898 lotti per una somma dell’offerta minima pari a 156.353.236 euro. L’offerta minima media (calcolata prendendo in considerazione il valore dell’offerta minima più bassa al quale è andato in asta un lotto nel corso del 2020) è stata di 82.378 euro. Sono invece 1.238 i lotti non residenziali per una somma dell’offerta minima di 248.336.265 euro (offerta minima media 200.595) e 373 i terreni per una somma dell’offerta minima pari a 29.517.182 per un’offerta minima media di 79.135 euro.



