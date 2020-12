Foligno, il Comune deve ancora incassare 400 mila euro di multe

29 dicembre 2020 a

a

a

Sono state 9.644 le multe fatte a Foligno per violazioni del codice della strada da parte degli agenti della polizia municipale dal 1 gennaio al 18 dicembre 2020. L'importo complessivo delle sanzioni erogate è pari a 820.646 euro (di cui 82.095 euro per spese di notifica ), di cui 411.135 sono stati già pagati, mentre i restanti 409.510 devono essere ancora incassati dal Comune . L'aspetto singolare è che a pagare sono stati i tre quarti dei multati, ossia 7.406, mentre i restanti 2.238 devono ancora versare quanto dovuto per le violazioni commesse. Tutti questi ultimi, meno di un quarto del totale, devono tuttavia versare circa il 50 per cento di quanto deve essere ancora incassato dall'ente.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 29 dicembre



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.