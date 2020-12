Todi, taglio delle tasse in bilancio: calano Irpef e Imu

29 dicembre 2020 a

Pressione fiscale in calo dal prossimo anno per i contribuenti a Todi . Il consiglio comunale ha infatti approvato il bilancio di previsione che prevede una riduzione dell'addizionale Irpef dallo 0,80% - poi scaglionato fino allo 0,76% a seconda della fascia di reddito - allo 0,69% a regime dal 2021, che potrà arrivare anche allo 0,65%. Resta salva la soglia di esenzione per redditi inferiori a 11 mila euro. Cala anche l'aliquota Imu Imu su negozi e botteghe del centro storico: taglio del 10 per cento alle tasse per favorire la ripresa delle attività e la riduzione dei canoni di locazione degli immobili della parte alta della città.



Servizio integrale sul Corriere dell'Umbria del 29 dicembre

