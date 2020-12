Spoleto, si stacca persiana per il maltempo e precipita su un'auto

28 dicembre 2020 a

Paura nella mattina di lunedì 28 dicembre in piazza Carducci, a Spoleto, dove una persiana si è staccata da una finestra del secondo piano del liceo classico ed è piombata sul marciapiede sottostante. Fortunatamente in quegli istanti non c’erano pedoni nel punto e nessuno è rimasto ferito. Tuttavia, nel volo di dieci metri la persiana ha colpito il lunotto posteriore di un'auto, una Lancia ferma in sosta a due passi dall’ingresso della scuola, mandandoli in frantumi. Nella giornata di oggi il maltempo ha flagellato tutto il territorio, con i vigili del fuoco impegnati in decine di interventi tra alberi caduti, rami pericolanti e infiltrazioni.

