Covid in Umbria, 88 nuovi contagi e sei morti. Aumentano ancora i ricoveri (+6) e gli attualmente positivi

Ottantotto nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Umbria. Su 666 tamponi effettuati domenica. E' il dato del bollettino del 28 dicembre. Sei i morti (610 in tutto) e 77 i guariti. (23.984). Tornano a crescere gli attualmente positivi (+5). Sono 3558 in totale. Aumentano di sei anche i ricoveri di positivi, che passano da 296 a 302. Scendono da 36 a 34 i posti occupati in terapia intensiva, ma il calo è dovuto all'incremento dei decessi. Stabile la quota degli isolamenti: da 3185 a 3187 in un giorno. I casi positivi nel complesso sono arrivati a quota 28.152 dall'inizio della pandemia. Tasso di positivi sui tamponi al 13,2%. Un incremento atteso, di lunedì, quando vengono processati quasi esclusivamente i campioni di chi si reca negli ospedali con sintomi.

