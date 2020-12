Perugia, anziano e malato scompare il giorno di Santo Stefano: ritrovato dalla polizia alla stazione

28 dicembre 2020 a

a

a

Anziano malato scompare il giorno di Santo Stefano e viene ritrovato dalla polizia. Gli agenti dell'ufficio prevenzione della questura di Perugia si sono messi alla ricerca di un 71enne scomparso sabato mattina dalla propria abitazione: a dare l’allarme la moglie dell’uomo, malato di diabete e con patologie di natura neurologica. Aveva portato con sé alcuni effetti personali. Immediata è stata l’attivazione del piano di coordinamento per le ricerche di persone scomparse. Attraverso tutte le pattuglie sul territorio, in sinergia con l’utilizzo delle piattaforme informatiche e delle banche dati polizia, è stato possibile, anche attraverso la geo-localizzazione del proprio device, concentrare le ricerche nella zona di Fontivegge. Dirottate le pattuglie nei pressi della stazione l'uomo è stato trovato e avvicinato dagli agenti. Questi ultimi sono riusciti a convincerlo a recarsi in questura innanzitutto per ripararsi dal forte freddo ed ovviamente per avvertire un familiare e tornare a casa. L’uomo, visitato da personale sanitario intervenuto direttamente presso gli uffici della Questura non è risultato riportare alcune lesioni e, successivamente, è stato affidato alla figlia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.