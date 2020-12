Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi, lunedì 28 dicembre 2020

28 dicembre 2020 a

A causa delle modifiche dei calendari di estrazione per il lungo ponte di Natale, oggi lunedì 28 dicembre 2020, tornano Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono i concorsi che erano in programma per sabato scorso, rinviati per la coincidenza con la festività di Santo Stefano. Nessun cambiamento per gli orari, si procederà a partire dalle ore 20. Grande attesa in particolare per il Superenalotto dove il jackpot è arrivato all'incredibile somma di 83.5 milioni di euro. Le estrazioni di domani, martedì 29 dicembre, restano programmate regolarmente.

Il Corriere come sempre seguirà in diretta le estrazioni e pubblicherà i risultati su questa pagina.

