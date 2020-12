Terni, in crisi di astinenza aggredisce la madre e i carabinieri: 22enne arrestata

Contestati i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato a piede libero un amico che era in casa con lei

28 dicembre 2020 a

a

a

Una ragazza di 22 anni è stata arrestata a Terni dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

E' un'ennesima storia di droga, quella che si è consumata nella serata di domenica 27 dicembre 2020 quando ai militari dell'Arma è stata segnalata una lite in famiglia in una zona residenziale della città dell'acciaio. Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato una donna di 54 anni che li ha informati che la figlia - convivente e tossicodipendente - era andata in crisi di astinenza, aggredendola nonché rompendo vari suppellettili all’interno dell’appartamento. La casa era completamente a soqquadro e la ragazza, alla vista dei carabinieri, ha iniziato a dire di voler uscire e ad opporre resistenza, tanto da consigliare i militari a far intervenire una seconda gazzella.

A questo punto la ragazza ha dato ancor più in escandescenze, colpendo la madre con una schiaffo, tanto da farle sbattere la testa contro una porta. Nel frattempo è uscito dal bagno un amico della giovane, con del sangue vivo sul braccio. I carabinieri lo hanno controllato e dalle sue tasche sono usciti due flaconi di metadone. Anche lui, insieme alla ragazza, ha iniziato a insultare e a colpire i carabinieri.

Per la ragazza è scattato così l'arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, quest'ultimo resto contestato anche all'amico, che è stato denunciato a piede libero. La 22enne ora è rinchiusa nel carcere di Perugia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.