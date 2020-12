Umbria, niente treni tra Spoleto e Campello sul Clitunno per tre giorni: arrivano i bus

28 dicembre 2020 a

Niente treni per tre giorni sulla ferrovia Orte-Falconara, nel tratto tra Spoleto e Campello sul Clitunno. Rete Ferroviaria Italiana ha reso noto, infatti, che dalle ore 23 di oggi, lunedì 28 dicembre, alle 3 di mercoledì 30 dicembre, interromperà la circolazione ferroviaria a causa dei lavori sul cantiere per il raddoppio del binario della tratta Spoleto-Campello. I treni programmati saranno sostituiti da autobus tra le stazioni di Foligno e Spoleto e tra Terni e Foligno. I bus partiranno dai piazzali antistanti le stazioni ed il loro orario potrà variare in base al traffico stradale. “L’intervento che attiverà RFI- ha affermato l’assessore regionale ai trasporti Enrico Melasecche - consentirà l’eliminazione di ben quattro passaggi a livello, grazie allo spostamento del tracciato ferroviario sulla nuova sede, correndo parzialmente in galleria, e rappresenta uno step realizzativo determinante al fine del successivo intervento di raddoppio definitivo della tratta Campello-Spoleto il cui completamento è previsto entro il 2022”.

