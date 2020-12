Terni, nuova vita per il parco Rosselli chiuso da cinque anni. Cacciati gli spacciatori

28 dicembre 2020 a

Il 2021 porterà alla riapertura del parco Rosselli, chiuso ormai da cinque anni. E’ infatti scattata l’operazione di recupero del polmone verde più importante del quartiere di Borgo Bovio, a Terni, con l’avvio concreto degli interventi a partire dall’inizio del nuovo anno. Il taglio del nastro è atteso entro l’estate. Si procederà per fasi secondo i piani programmati dal Comune. Si inizierà con il sondaggio del terreno. E qui c’è l’incognita che potrebbe intralciare il cronoprogramma per quello che riguarda proprio la riapertura del parco. Il punto infatti sta tutto in cosa emergerà dalle analisi e dai rilievi del sottosuolo dove si teme che ci siano residui industriali. Il parco Rosselli per anni è stato al centro di giri poco leciti legati allo spaccio di droga. Ma ora il Comune vuole voltare pagina una volta per tutte.

