Umbria, l'assessore Coletto ricoverato in ospedale dopo essere risultato positivo

28 dicembre 2020 a

L’assessore alla sanità della Regione Umbria, Luca Coletto, è stato ricoverato in un ospedale veneto in via precauzionale dopo aver contratto il Coronavirus. L'assessore ha la febbre da diversi giorni, di lì la decisione del ricovero in via precauzionale. Sette giorni fa era risultato positivo perché sintomatico. In seguito alla sua positività in Umbria, le autorità sanitarie regionali hanno effettuato tutti i controlli del caso, che hanno coinvolto anche la giunta regionale con cui aveva fatto la conferenza di fine anno e diversi dirigenti e dipendenti della Regione. Al momento non risultano contagiati né tra gli assessori né tra i dipendenti del Broletto che nei giorni scorsi avevano lavorato a stretto contatto con lui.

