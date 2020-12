Covid, battaglia tra pro vaccino e no vax senza esclusione di colpo

27 dicembre 2020 a

La pesante polemica tra pro vaccino e no vax ormai si consuma a ogni ora e ovviamente ovunque, in particolare su social. E' stato così anche sulla pagina Facebook del Corriere dell'Umbria dove questa mattina abbiamo pubblicato la notizia della prima donna vaccinata in Italia, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, a cui allo Spallanzani è stata iniettata la dose Pfizer Biontech, così come all'infermiera Claudia Alivernini e all'operatore sociosanitario Omar Altobelli. Sull'articolo pubblicato sul social sono fioccati commenti anche particolarmente pesanti e accuse tra chi non vede l'ora di sottoporsi al vaccino nella speranza di poter tornare prima possibile ad una vita normale e chi invece giura che non prenderà nemmeno in considerazione il farmaco e si spinge a criticare persino le siringhe utilizzate. Di tutto di più, spesso senza pesare nemmeno le parole. La battaglia tra pro vaccino e no vax è soltanto all'inizio. Clicca qui per leggere la polemica tra pro vaccino e no vax.

