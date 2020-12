Terni, Sara Tommasi si sposa con il suo manager. A marzo il matrimonio in Umbria

27 dicembre 2020 a

a

a

Sara Tommasi si sposerà in Umbria. La notizia, anticipata dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, è stata confermata anche dal futuro sposo della showgirl ternana. Si tratta di Antonio Orso, manager della soubrette. “Conviviamo già da tempo. La nostra - racconta - è una relazione solida e così abbiamo deciso di sposarci. Il matrimonio civile sarà celebrato il 21 marzo in un resort di Massa Martana. Ci sono arrivate diverse proposte anche da altre regioni d'Italia. Ma io e Sara abbiamo preferito l’Umbria”. Con Antonio Orso inizia dunque la seconda vita di Sara Tommasi che proprio in questi giorni sta registrando la sua seconda canzone che parlerà della violenza contro le donne.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.