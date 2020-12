Umbria, altri tre morti e 14 ricoveri in più: ci sono 51 nuovi positivi

27 dicembre 2020 a

a

a

Sono 14 i nuovi ricoveri che si sono registrati ieri nelle corsie Covid degli ospedali umbri. Attualmente quindi i degenti sono 296. Di questi 36 sono in terapia intensiva, mentre il giorno precedente erano 34. E' il dato del bollettino regionale della pandemia in Umbria del 27 dicembre che preoccupa di più. I nuovi casi sono stati infatti 51 a fronte di appena 882 tamponi effettuati e analizzati il 26 dicembre. I guariti sono stati invece appena 29. Il che porta il totale degli "attualmente positivi" a 3.553, quattro in più di ieri. Sono leggermente aumentati anche gli isolati che passano da 4.455 a 4.500. Sono stati invece 3 i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 604.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.