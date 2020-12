Covid, l'arcivescovo Vincenzo Paglia: "Giorno storico, ma devono essere aiutati tutti. Mi vaccinerò senza dubbio, nel rispetto delle priorità"

27 dicembre 2020 a

Il vaccino è una luce "che si accende in un tunnel finora molto buio ma chiede nello stesso tempo una grande responsabilità: affinché sia davvero un atto d'amore, come il Papa ha sottolineato, deve essere disponibile per tutti e in tutti i Paesi". Sono parole dell'arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Paglia, già vescovo di Terni, è pronto a sottoporsi alla vaccinazione "senza dubbio" ma "nel rispetto dell'ordine stabilito dalle autorità". "E' davvero una giornata storica - ha aggiunto - che sottolinea la responsabilità della scienza, della politica, della morale e della giustizia". E ancora: "E' molto significativa la scelta dell'Europa di intraprendere assieme questo cammino". Approva, inoltre, la scelta di dare priorità non solo agli operatori sanitari ma ai più anziani: "E' dentro la logica che deve guardare ogni sana politica e vita sociale. Ripartire dai più deboli perché la società sia più forte e più umana, oltre ogni logica di mercato".

