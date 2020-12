Umbertide, salvato dalla polizia un uomo che minaccia di darsi fuoco

27 dicembre 2020 a

a

a

Gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello hanno scongiurato il tentativo di suicidio di un uomo che a Umbertide minacciava di darsi fuoco perché non riusciva a incontrare la sua ex. I poliziotti, intervenuti sulla scorta di una segnalazione, hanno rintracciato l'uomo che vagava tenuto in mano una tanica di benzina e un accendino. Un primo dialogo ha consentito di tranquillizzare l'uomo in attesa dell'arrivo di altro personale del commissariato; in un secondo momento l'opera di dissuasione è stata completata: l'uomo ha consegnato il materiale infiammabile ed è stato trasferito all'ospedale di Perugia per una valutazione psichiatrica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.