Umbria, sette mila sanitari hanno già aderito alla vaccinazione. De Fino: "Entro due mesi dosi per tutti gli operatori"

Sono settemila circa, su una platea di 15.600 gli operatori sanitari dell'Umbria che hanno già aderito alla prima chiamata per la vaccinazione inviata dalla Regione Umbria il 23 dicembre scorso. Lo ha rivelato il commissario straordinario della Asl 2, Massimo De Fino, all'uscita dall'ospedale di Spoleto, San Matteo degli Infermi, dopo la somministrazione delle prime dosi di vaccino ad alcuni sanitari. De Fino ha inoltre aggiunto che l'email con l'invito a dare adesione per essere vaccinati è stata aperta da circa 12 mila persone. Infine, spiegando che si è deciso di procedere alla vaccinazione non di interi reparti ed equipé, De Fino ha specificato che in un paio di mesi "il personale sanitario dell'umbria sarà interamente vaccinato". Secondo quanto spiegato dai commissari delle aziende ospedaliere e delle Asl, presenti Marcello Giannico, Massimo De Fino, Massimo D'Angelo e Pasquale Chiarelli, già nei prossimi tre quattro giorni dovrebbero arrivare altre dosi e poi la cadenza di rifornimento alle farmacie delle quattro aziende sarà settimanale.

