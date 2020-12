Covid, Michela Cardamone è la prima vaccinata dell'Umbria. Lavora come infermiera all'Usl 1

Antonio Mosca 27 dicembre 2020 a

Michela Cardamone, infermiera della Usl 1, è la prima persona che, domenica 27 dicembre, in Umbria, ha ricevuto il vaccino contro il Covid-19. L’operatrice sanitaria fa parte del team vaccinale a cui è stato somministrato il vaccino messo a punto dalla Pfizer-Biontech. Complessivamente saranno 85 i primi vaccinati dell’Umbria. Nel caso di Terni, invece, si tratta di cinque persone tra medici e infermieri. Tra loro c’è anche il dottor Amilcare Parisi, direttore della Chirurgia dell’Azienda ospedaliera Santa Maria del secondo capoluogo umbro. La base per la somministrazione delle dosi di vaccino in Umbria è stata individuata nel San Matteo degli Infermi di Spoleto.

