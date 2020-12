Covid, vaccino in Umbria: l'arrivo delle 85 dosi a Perugia e il trasferimento a Spoleto 

27 dicembre 2020 a

In perfetto orario sulla tabella di marcia ha preso il via anche in Umbria il Vaccine Day. Il quantitativo di fiale Pfizer-Biontech è arrivato da Roma intorno alle 8 all'Azienda ospedaliera di Perugia, trasportato da un team specializzato dell'Esercito scortato dai carabinieri. A Perugia è stata completata la procedura e nel giro di poche decine di minuti la carovana è ripartita alla volta del Servizio immuno-trasfusionale dell'ospedale di Spoleto. L'inizio della vaccinazione è previsto per le 10. Il cronoprogramma prevede che saranno vaccinati per primi gli operatori del team vaccinale della Usl Umbria 1, che poi dovrà recarsi alla Residenza Santa Margherita di Perugia per eseguire la vaccinazione degli ospiti.

Alle 10,30 saranno vaccinati i team vaccinali dell’Azienda ospedaliera di Perugia e dell’Azienda ospedaliera di Terni e Spoleto; a partire dalle 11,30 prenderà il via la vaccinazione degli altri operatori sanitari individuati dalle Aziende sanitarie locali. In tutto saranno 85 le persone vaccinate in Umbria in questa prima giornata.

