Perugia, contrasto al gioco d'azzardo: sei locali controllati: una denuncia e una multa

Una denuncia a piede libero per aver messo a disposizione della clientela apparecchi per il gioco d’azzardo online senza avere le dovute autorizzazioni. La segnalazione all’Autorità giudiziaria è scattata in seguito a una serie di controlli che è stata fatta in diverse città d’Italia da parte dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e le Forze di Polizia. In particolare, a Perugia e provincia, sono state controllate sei attività e, oltre al titolare denunciato, è stata riscontrata anche un’altra irregolarità che porterà ad altre sanzioni per un secondo esercizio commerciale. Oltre Perugia, le province coinvolte sono state Agrigento Bologna, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Perugia, Salerno, Savona, Taranto e Viterbo. In tutto158 locali. L’azione ha permesso di constatare come molti esercenti abbiano rispettato le ultime norme che impongono la chiusura delle sale giochi: si è tuttavia proceduto alla redazione di 10 notizie di reato nei confronti dei titolari dei locali dove si effettuava gioco con sequestri penali anche dei mezzi telematici. Sono stati redatti altrettanti verbali amministrativi relativi a vendita di infiorescenze di cannabis. Le sanzioni contestate hanno superato i 600.000 euro

