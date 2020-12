Terni, Lorenzo Barone fermato dal freddo polare. Interrotto il suo viaggio in bici verso la Siberia

27 dicembre 2020 a

Il freddo polare ha costretto Lorenzo Barone ad interrompere il suo viaggio in bicicletta sulla Anabar Road, la strada più a nord del mondo. Le temperature intorno ai 50 gradi sotto zero hanno provocato l’ennesimo cedimento delle camere d’aria, problema al quale per il giovane di San Gemini (Terni) non è stato possibile, al momento, porre rimedio. Era partito venerdì 18 dicembre facendo un appello ai suoi affezionati sostenitori per consigli e trovando l’aiuto di alcuni esperti del settore. Tuttavia le temperature estreme della Repubblica russa della Sacha-Jacuzia rendono impossibile il corretto funzionamento delle camere d’aria della bicicletta, e così Lorenzo Barone ha dovuto interrompere il suo viaggio di 2.770 chilometri verso il villaggio di Yuryung-Khaya, nella Siberia Orientale. Se ne riparlerà probabilmente a febbraio.

