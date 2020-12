Narni, fedeli in lutto per la morte di don Luigi Pallottini. Era stato anche missionario in Cile

26 dicembre 2020 a

a

a

Sabato 26 dicembre è morto, all’età di 86 anni, monsignor Luigi Pallottini, sacerdote diocesano, cappellano di Sua Santità, canonico emerito del capitolo della concattedrale di Narni. La missione evangelizzatrice è stata sempre al centro del suo ministero che ha svolto a Configni, Calvi dell'Umbria e Narni, ma anche in terre lontane, come in Cile, dove è stato missionario per diversi anni, mostrando umanità e solidarietà verso i più deboli e bisognosi, le famiglie e i giovani. Laureato in lingue straniere, si è dedicato all’insegnamento dello spagnolo negli istituti superiori di Terni ed è stato anche archivista del capitolo di Narni. Don Luigi era nato a Narni il 2 novembre 1934. Il funerale sarà celebrato lunedì 28 dicembre, alle ore 14 e 30, nella chiesa di San Lorenzo martire a Ponte san Lorenzo di Narni. Il rito religioso sarà presieduto dal vescovo, Giuseppe Piemontese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.